فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - تسبب التسجيل الصوتي المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، في خلق حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال إن نجله وضع خطة ليستولي على أموال شيرين عبد الوهاب، كما أنه يتحكم في ظهورها إعلاميًا ووجودها على الساحة الفنية بشكل عام.
وبمجرد تداول ذلك التسجيل الصوتي، بدأ الكثيرون من الجمهور يسترجعون كيف كانت تتحدث شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب في لقاءاتها السابقة، مثل حب حسام حبيب للباديكير والمانيكير والذي لعب دورًا في عدم انتظامها في الصلاة.
وخلال حلولها ضيفًا ببرنامج “تخاريف” الذي عرض عبر شاشة MBC1، تحدثت شيرين عبد الوهاب عن محاولاتها الدائمة في التقرب من الله والحفاظ على الصلاة، مؤكدة أنها تصلي طوال عمرها ولكنها غير منتظمة، لكنها أشارت إلى أن زوجها حسام حبيب كان سببًا في عدم انتظامها عن الصلاة، والسبب هو حبه للباديكير والمانيكير.
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
وأوضحت كيف أثر حب زوجها حسام حبيب للباديكير والمانيكير على عدم انتظامها في الصلاة وقالت: “أنا طول عمري بصلي بس مش منتظمة في صلاتي حتى اليومين دول، وحسام مجنون مانيكير وباديكير، وأنا مبعرفش أصلي وأنا حاطة مانيكير، مبعرفش وبحس إني مش نضيفة فدي دايمًا بنختلف عليها أنا وحسام”.
وفي سياق مختلف، أوضح التسريب الصوتي المنسوب لحسين والد حسام حبيب، أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كي يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “لم تنتظم بها”.. كيف أثر حب حسام حبيب لـ”المانيكير” في تأدية شيرين عبد الوهاب للصلاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.