تراند الفن: والد طالب الطب: تم تغيير اسمي رباعيًّا بملف ابني (خاص)

كشف الدكتور أيمن منصور، والد الطالب فادي أيمن، طالب كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، لـ”القاهرة 24″، اليوم الاثنين، أنه تبين خلال فحص الأوراق الخاصة بابنه، أن الأزمة التي تعرض لها أدت لمنعه من دخول الامتحان، وأن إدارة الجامعة فتحت تحقيقًا موسعًا بقضية الطالب “فادي”، والذي تم التلاعب ببياناته، لافتًا إلى أن الأزمة قائمة منذ العام الماضي، وذلك بعد أن أوضحت الوزارة أن الطالب قام بسحب ملفه بالفعل، وهو ما تم نفيه، وطلبت مني استكمال باقي الأوراق لإتمام إجراءات التقديم للجامعة.

وأضاف الدكتور أيمن، أنه لم يقم برفع قضية في ذلك الوقت، خشية تعرض نجله لمضايقات، موضحًا أنه تم تغيير اسمه من ملف نجله رباعيًّا ليتحول من “فادي أيمن منصور حفظ الله”، لـ “فادي فرج سعد سعيد عوض”.

وأكد والد الطالب فادي، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات حتى يتمكن ولده من دخول الامتحان، منوهًا بأن الطالب الآخر صاحب الملف تم تسجيل ملفه في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة.