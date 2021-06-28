تراند الفن: والد طالب الطب: تم تغيير اسمي رباعيًّا بملف ابني (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 58 دقيقة مضت آخر الأخبار 23 زيارة
كشف الدكتور أيمن منصور، والد الطالب فادي أيمن، طالب كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، لـ”القاهرة 24″، اليوم الاثنين، أنه تبين خلال فحص الأوراق الخاصة بابنه، أن الأزمة التي تعرض لها أدت لمنعه من دخول الامتحان، وأن إدارة الجامعة فتحت تحقيقًا موسعًا بقضية الطالب “فادي”، والذي تم التلاعب ببياناته، لافتًا إلى أن الأزمة قائمة منذ العام الماضي، وذلك بعد أن أوضحت الوزارة أن الطالب قام بسحب ملفه بالفعل، وهو ما تم نفيه، وطلبت مني استكمال باقي الأوراق لإتمام إجراءات التقديم للجامعة.
وأضاف الدكتور أيمن، أنه لم يقم برفع قضية في ذلك الوقت، خشية تعرض نجله لمضايقات، موضحًا أنه تم تغيير اسمه من ملف نجله رباعيًّا ليتحول من “فادي أيمن منصور حفظ الله”، لـ “فادي فرج سعد سعيد عوض”.
وأكد والد الطالب فادي، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات حتى يتمكن ولده من دخول الامتحان، منوهًا بأن الطالب الآخر صاحب الملف تم تسجيل ملفه في كلية طب الأسنان جامعة القاهرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: والد طالب الطب: تم تغيير اسمي رباعيًّا بملف ابني (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.