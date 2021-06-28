تراند الفن: «الاتصالات السعودية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المفضلة:

– إدارة.

– المالية.

– اقتصاد.

– تسويق.

– المحاسبة.

– الهندسة.

– المبيعات.

– علاقات عامة.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– نظم معلومات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.