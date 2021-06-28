فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات إخبارية مقاطع فيديو لتشييع جنازة رجل المرور الذي قتل اليوم بالكويت إثر تعرضه للطعن من قبل الوافد السوري الذي قتل أمه صباح اليوم. وشيعت وزارة الداخلية جثمان شهيد الواجب “عبدالعزيز الرشيدي” عصر اليوم ، والذي جاء جثمانه محمولا على أكتاف زملاءه وتقدم الجموع في مقبرة الصليبخات رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وحشد من القيادات والعسكريين.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/01-1.mp4 https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/02-3.mp4 https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/03.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد ..تشييع جثمان رجل الأمن الكويتي المقتول اليوم على يد وافد سوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.