تراند الفن: رئيس “محلية النواب”: جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية في مجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة، ولتقديم الشكر لرئيس الحكومة لاستجابته لما طرح في جلسة لجنة الإدارة المحلية في وقت سابق، وهو ما يعكس أهمية التعاون والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إلى أنه خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، أكد أنه في إطار التعاون مع مجلس النواب واستجابة للمجلس ولجنة الإدارة المحلية، صدر القرار الخاص بطلبات التصالح في القري، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء فيه دروس مستفادة من أول المناقشة والإقرار والتطبيق والمراجعة والمتابعة.

كما جهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته للجنة ومجلس النواب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعدما وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقًا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.