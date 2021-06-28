فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 46 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 إلى جانب التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مشروع لتحسين نوعية المياه ما ينعكس على صحة المواطنين، قائلًا: “إن وزارة الري تعمل على توفير البيئة المناسبة والتي تتضمن التوعية عبر وسائل الاعلام، مشيرًا إلى أن تلويث المجاري المائية سيُدخل صاحبه السجن”.
وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم أف إم”، أن محطات المعالجة التي تم إنشاؤها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت بشكل كبير في تحلية المياه وتحسين كفاءتها خلال الفترة الماضية، وهي إجراءات مهمة تسهم في تحسين صحة المصريين والحفاظ عليها.
وأشار وزير الري، إلى أن وزارة الري حاولت استخدام النباتات التي تسهم في تقليل استهلاك المياه، مع عقد اجتماع أسبوعي مع وزارتي الزراعة والإسكان للتنسيق في إدارة المياه وترشيدها قدر الإمكان.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير الري: تلويث المجاري المائية يؤدي للسجن في القانون الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.