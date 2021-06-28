تراند الفن: وزير الري: تلويث المجاري المائية يؤدي للسجن في القانون الجديد

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 إلى جانب التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مشروع لتحسين نوعية المياه ما ينعكس على صحة المواطنين، قائلًا: “إن وزارة الري تعمل على توفير البيئة المناسبة والتي تتضمن التوعية عبر وسائل الاعلام، مشيرًا إلى أن تلويث المجاري المائية سيُدخل صاحبه السجن”.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم أف إم”، أن محطات المعالجة التي تم إنشاؤها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت بشكل كبير في تحلية المياه وتحسين كفاءتها خلال الفترة الماضية، وهي إجراءات مهمة تسهم في تحسين صحة المصريين والحفاظ عليها.

وأشار وزير الري، إلى أن وزارة الري حاولت استخدام النباتات التي تسهم في تقليل استهلاك المياه، مع عقد اجتماع أسبوعي مع وزارتي الزراعة والإسكان للتنسيق في إدارة المياه وترشيدها قدر الإمكان.