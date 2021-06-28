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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها سترد خلال دقائق على الأزمة التي حدثت بعد نشر تسريبات منسوبة لحسين حبيب والد زوجها حسام حبيب.
وقالت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر: “الرد الصوتي ليا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق… شكرا ليكوا”.
وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أوضح حقيقة انفصال نجله عن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد انفصالهما، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال حسين حبيب في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن الثنائي علاقتهما جيدة جدًا، وما يتم نشره ما هو إلا شائعات مغرضة، من أُناس يريدون خراب البيت.
أما عن انتشار تسريب تسجيل صوتي له، يشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي، نفى ما رددته السوشيال ميديا، مضيفًا: “جريدة صفراء وتعيش على الأخبار المفبركة والفضائح الكاذبة ولو ليهم فرع في القاهرة هاقاضيهم”.
وكان التسريب الصوتي المنسوب لحسين والد حسام حبيب زعم أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كي يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رد صوتي من شيرين على أزمة التسريبات المنسوبة لوالد زوجها خلال دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.