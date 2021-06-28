تراند الفن: رد صوتي من شيرين على أزمة التسريبات المنسوبة لوالد زوجها خلال دقائق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها سترد خلال دقائق على الأزمة التي حدثت بعد نشر تسريبات منسوبة لحسين حبيب والد زوجها حسام حبيب.

وقالت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر: “الرد الصوتي ليا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق… شكرا ليكوا”.

رد شيرين عبد الوهاب

وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أوضح حقيقة انفصال نجله عن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد انفصالهما، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حسين حبيب في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن الثنائي علاقتهما جيدة جدًا، وما يتم نشره ما هو إلا شائعات مغرضة، من أُناس يريدون خراب البيت.

أما عن انتشار تسريب تسجيل صوتي له، يشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي، نفى ما رددته السوشيال ميديا، مضيفًا: “جريدة صفراء وتعيش على الأخبار المفبركة والفضائح الكاذبة ولو ليهم فرع في القاهرة هاقاضيهم”.

وكان التسريب الصوتي المنسوب لحسين والد حسام حبيب زعم أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كي يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.