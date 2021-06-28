تراند الفن: كرواتيا تتقدم على إسبانيا بخطأ فادح من سيمون (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - تقدم المنتخب الكرواتي على حساب نظيره منتخب إسبانيا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول بخطأ فادح من الحارس سيمون. وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم منتخب كرواتيا على حساب نظيره منتخب إسبانيا في دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية. وجاء تشكيل إسبانيا للمباراة كما يلي:- حراسة المرمى: سيمون خط الدفاع: جايا، جارسيا، لابورت، أزبيليكويتا. خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، بيدري. خط الهجوم: توريس، موراتا، ساربيا. فيما يأتي تشكيل منتخب كرواتيا للمباراة كما يلي:- حراسة المرمى: ليفاكوفيتش. الدفاع: جوسيب، كار، فيدا، جفارديول. الوسط: مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش. الهجوم: فلاسيتش، ريبيتش، بيتكوفيتش. بيدري أصغر لاعب يبدأ مباراة بالأدوار الإقصائية في يورو



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