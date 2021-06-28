فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 1 زيارة
أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بجهود المشاركة المجتمعية لأهالي حي المناخ، حيث قام أحد الأهالي بالمشاركة بأعمال صيانة وتجميل المسطح الأخضر بالمنطقة الثالثة وتزويده بالزروع والأشجار كمشاركة مجتمعية على نفقته الخاصة، وذلك لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة كمشاركة مجتمعية مع الأجهزة التنفيذية بحي المناخ.
كما أشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية للأهالي في المنطقة السابعة والمنطقة الثامنة الذين قاموا بأعمال الترميم والدهانات بالجهود الذاتية لواجهات العمارات السكنية.
وأكد المحافظ أهمية أعمال النظافة والتجميل التي تتم من خلال مشاركة الأهالي للأجهزة التنفيذية، موجها الشكر لهؤلاء النماذج المشرفة الحريصة على الحفاظ على أوطانهم، لافتًا إلى أن هذا النموذج لمشاركة المواطن بأعمال الصيانة والتشجير ورفع كفاءة المسطح هي امتداد للمشاركات التي يقوم بها المواطنين ببعض المناطق من أعمال نظافة وتجميل وتبليط ببعض الحارات بمنطقة العرب القديم كمشاركة مجتمعية من المواطنين للمحافظة على النظافة والتجميل بنطاق حي المناخ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ بورسعيد يشيد بجهود المشاركة المجتمعية لأهالي حي المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.