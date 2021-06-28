تراند الفن: كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يجلس على دكة بدلاء الزمالك كلًا من: محمد أبو جبل، محمود علاء، مروان حمدي، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، أحمد فتوح وأحمد عيد.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، بينما يأتي المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

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