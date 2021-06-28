تراند الفن: تعرف على تفاصيل زيادة دخل الفلاح من خلال مشروع الري بالتنقيط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة حريصة على إنجاز الخطة الاستثمارية لمصلحة الري، وعلى رأسها المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وإدخال مشروعات الري الحديث بالمراكز الـ51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم أف إم”، أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل على تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها التي يعود نتائجه على الفلاح، ويساهم في زيادة الإنتاج ورفع دخلة.

وتابع: “وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، وتستهدف تبطين 2000 كيلو، وفي السابق كنا نستهدف 20 كيلو في السنة”، موضحًا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5 آلاف كيلو في العام، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا.

وأوضح عبد العاطي أن الوزارة تعمل على استهداف 7 آلاف كيلو، وقد نصل إلى 20 ألف كيلو، والفلاح المصري كان يُعاني كثيرًا من قصة انتشار الحشائش على الترع، ومشروع الري بالتنقيط يسهم في زيادة الدخل للفلاح والمزارع، بجانب أنه يُضاعف من قيمة الإنتاج والمحصول الزراعي.

ونوه بأنه قبل الري بالتنقيط كان الفلاح يستهدف 10 شكائر سماد، والآن أصبح يستخدم شيكارة فقط، وأكثر ما كان يعاني منه الفلاح هو العشب الشيطاني، الذي كان يخرج على جانبي الترع، لكن الآن أصبحت المياه تستهدف الزرع فقط، وهذا يسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 40%، مؤكدا أن الري بالتنقيط يشبه الحقنة في العضل، لأن الماء ينزل على جذر النبات فقط.

واختتم وزير الري، قائلًا: “تم عمل شبكة صرف صحي للفلاحين، ويتم تركيب الغاز الطبيعي وتمهيد الطرق، وافتتاح فروع للبنوك، بجانب وجود مساكن حضارية تعطي منظرًا للبيئة وحياة الفلاح في القرية المصرية”.