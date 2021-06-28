تراند الفن: بعد انتحاله صفة ضحيته.. تعرف على مصير أبناء سفاح الجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - تمكن قذافي فراج المشهور إعلاميا بسفاح الجيزة، من قتل صديقه رضا، وانتحال شخصيته، بل تزوج بصفته التي انتحلها، وأنجب أطفالا حملوا اسم صديقه رضا، المقتول على يده، ويأتي هنا السؤال: ما مصير هؤلاء الأطفال الآن بعد أن حكم على والدهم المنتحل صفة آخر بالإعدام؟

من جانبه، قال المحامي أيمن محفوظ إن البعض يعتقد أن انتحال شخصية آخرين مثل سفاح الجيزة واقعة نادرة الحدوث وأن الزواج الصحيح الذي تم باسم شخص آخر هو مسألة لم ينظمها القانون على الوجه الأمثل، ولكن هناك طريقة لتصحيح قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الصغار للوضع الحقيقي بالاسم الأصلي للزوج منتحل الشخصية لشخص آخر.

وتابع محفوظ، في تصريح لـ“القاهرة 24”: “بالطبع جريمة الأب المنكرة التي ارتكبها لا يمكن أن يمتد آثارها إلى حق شخصي للزوجة وأطفالها والحكم بالتصحيح هو الحل دون أن يمنع ذلك من معاقبة الأب المزور على جريمة التزوير بمحرر رسمي وانتحال الشخصية وحق الزوجة في تعويض عادل عما أصابها وأولادها من أضرار مادية وأدبية جراء إجرام هذا الزوج السفاح المجرم”.

وأضاف محفوظ: “القاعدة، هي لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونًا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومن ثم فإن مناط التزوير في وثيقة الزواج”، مشيرًا إلى أن المشرع قنن هذه القاعدة القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فعرف الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطتها.

وأوضح الخبير القانوني أن الضحية لقسيمة الزواج وهي الزوجة التي ثبت في قسيمة زواجها اسم مخالف للأب بانتحاله شخصية آخر، يمكن أن تتقدم الزوجة بطلب لمصلحة الأحوال المدنية بتصحيح قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال لاسم الأب الحقيقي مستعينة بأوراق التحقيقات إلى شخصية الأب الحقيقية، مشيرًا إلى أنه إذا تعذر ذلك الأمر على تلك الزوجة أن تقيم دعوى قضائية لتصحيح قسيمة زواجها وشهادات ميلاد أبنائها لاسم الأب الحقيقي مع تقديم كافة المستندات الدالة على صحة ادعائها وتختصم في تلك الدعوى وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس القلم الشرعي لمحكمة الأسرة ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ويبحث القاضي الأوراق التي تثبت ادعاء الزوجة ليصدر حكمًا واجب النفاذ بتصحيح قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال، إلى اسم الأب الحقيقي ويترتب على هذا الحكم بالتصحيح نسب الأطفال لاسم الزوج الحقيقي وما يتبع ذلك من آثار في كافة الحقوق مثل النفقة والميراث وخلافه.

يذكر أنّ سفاح الجيزة تمت محاكمته في أربع قضايا قتل مع سبق الإصرار والترصد وصدر ضده ثلاثة أحكام إعدام، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن أكتوبر المركزي، بإعدامه في قضية قتل نادين السيد الجهادي شقيقة إحدى زوجاته مع سبق الإصرار والترصد، وإعدامه أيضا في قضية قتل صديقه رضا محمد عبداللطيف كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدامه في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بعدما وعدها بالزواج، ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات، ووجهت النيابة له تهم القتل العمد لجميع ضحاياه، وإخفاء جرائمه.