تراند الفن: مصادر تشير إلى تعاطي قاتل رجل الأمن بالكويت لمخدر الشبو الذي يهرب من إيران

صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن الجريمة المروعة التي وقعت أحداثها اليوم بالكويت، على يد مقيم سوري نتج عنه مقتل شرطي كويتي بعدما قام الجاني بقتل والدته التي تحمل الجنسية الكويتية تشير إلى تعاطي القاتل لمخدر الشبو.

ويعتبر الشبو او الكريستال ميث من أخطر أنواع المخدرات وأكثرها انتشاراً وخاصة في الكويت، نظراً لبعض العوامل التي أدت إلى هذا ومن أهمها تهريبه من إيران إلى عدد من الدول ومنها الكويت.

وتشير المصادر إلى أن تناول جرعة من مخدر الشبو تصيب الفرد بالإدمان فورًا، ويعتبر علاج إدمان الشبو من أصعب أنواع علاج الإدمان ضد المخدرات.