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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن الجريمة المروعة التي وقعت أحداثها اليوم بالكويت، على يد مقيم سوري نتج عنه مقتل شرطي كويتي بعدما قام الجاني بقتل والدته التي تحمل الجنسية الكويتية تشير إلى تعاطي القاتل لمخدر الشبو.
ويعتبر الشبو او الكريستال ميث من أخطر أنواع المخدرات وأكثرها انتشاراً وخاصة في الكويت، نظراً لبعض العوامل التي أدت إلى هذا ومن أهمها تهريبه من إيران إلى عدد من الدول ومنها الكويت.
وتشير المصادر إلى أن تناول جرعة من مخدر الشبو تصيب الفرد بالإدمان فورًا، ويعتبر علاج إدمان الشبو من أصعب أنواع علاج الإدمان ضد المخدرات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصادر تشير إلى تعاطي قاتل رجل الأمن بالكويت لمخدر الشبو الذي يهرب من إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.