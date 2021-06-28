فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
تأكد غياب يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة، في بطولة الدوري الممتاز.
ويأتي غياب أوباما عن المباراة المقبلة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة.
كما تأكد غياب أمام عاشور، لاعب الزمالك، عن مواجهة الأبيض المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.
ويغيب عاشور بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة ليغيب عن مباراة الفريق المقبلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أوباما وإمام عاشور يغيبان عن مباراة الزمالك المقبلة ضد غزل المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.