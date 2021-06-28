تراند الفن: «أبشر»: احذروا التعامل مع مواقع مشبوهة تدعي تقديم خدمات إلكترونية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - حذرت منصة أبشر، المستخدمين من عدم التعامل مع المواقع المشبوهة التي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين.

ونصحت منصة أبشر، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الجميع على أهمية التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة.

وأوضحت أنه يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط (اضغط هنا).

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