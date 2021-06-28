تراند الفن: القبض على شقيق علاء حسانين زعيم عصابة الاتجار في الآثار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار.

وجاء ضبط المتهم بسبب تورطه في قضية التنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وذلك في إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في القضية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس 17 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار.

كما أمرت جهات التحقيق باستخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومعرفة السوابق الجنائية للبرلماني الأسبق علاء حسانين الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت” وآخرين، لاتهامهم بالاتجار والتنقيب على الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية، أمس، القبض على النائب البرلماني الأسبق علاء حسانين، الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت”، في عهد جماعة الإخوان، لتزعمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

القبض على علاء حسانين

وضبطت أجهزة الأمن 201 قطعة أثرية بحوزته وآخرين، كانوا ينقبون عن الآثار في أحد المنازل، حيث كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

أسماء المتهمين في القضية

والمتهمون في القضية هم: أسامة علي محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبد الرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم وأحمد علي وأحمد عبد العزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبد الحميد، وأشرف محمد ومحمود عبد الفتاح وأحمد عبد العظيم وأسامة عبد الكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.

وقال المصدر، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إنه سيتم تشكيل لجنة لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة النائب السابق والتشكيل العصابي لتحديد هويتها.