تراند الفن: بشرى سارة.. التعليم تعلن استبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية العام المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد : كشفت وزارة التعليم اليوم الإثنين أن فريق التطوير الإستراتيجي فى الوزارة يواصل جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالاجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل. جاء ذلك بعد إعلان الوزارة بدء ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.