تراند الفن: مصدر بالأهلي يكشف موعد مشاركة كريم نيدفيد في المباريات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 09:09 مساءً - كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي موعد مشاركة كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول بالقلعة الحمراء، في المباريات.

ويغيب نيدفيد عن مباريات فريقه لما يقرب من عامين، بسبب تعرضه لمشاكل في الركبة التي أجرى خلالها جراحتين في ألمانيا، قبل أن يخضع لجراحة ثالثة للتنظيف.

وأكد المصدر أن أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، منح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني التصريح الرسمي بجاهزية اللاعب التامة للعودة للملاعب.

أضاف: “طبيب الأهلي أكد على إمكانية عودة كريم نيدفيد للمشاركات الرسمية ولكن بشكل تدريجي، خوفًا من معاودة الإصابة”.

وتابع: “اللاعب أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، وأصبح قريبًا من العودة، عقب مواجهة بيراميدز بالدوري”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات مؤجلات الدوري المصري الممتاز.