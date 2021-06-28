شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% لمدة 5 أيام

عروض مكتبة جرير في السعودية 2021م، مكتبة جرير متخصصة في بيع الكثير من المنتجات والتي منها هواتف المحمول والكتب العربية والإنجليزية ومستلزمات الكمبيوتر وملحقات الهواتف الذكية وغير ذلك، وتقدم هذه المنتجات بأسعار مميزة جداً مقارنة بباقي المتاجر، ومن أجل التعرف أكثر عن عروض مكتبة جرير فعليكم باتباع قراءة هذا المقال.

عروض جرير اليوم

كما تقدم سلسلة فروع جرير أقوى الخصومات والتخفيضات خلال فترة الصيف لكل العملاء على الهاتف والشاشات لفترة محدودة كما يمكنك الحصول على التخفيضات والعروض من خلال زيارة الموقع الرسمي لمكتبة جرير أو الذهاب لأقرب فرع لمشاهدة المنتجات بنفسك.

خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م:

عروض جرير اليوم وصل سعر هاتف ابل ايفون اكس اس ماكس بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 4049 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي.

هاتف ابل ايفون اكس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 3449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4599 ريال سعودي.

هاتف ابل ايفون اكس ار بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق الجيل الرابع 4 جي وصل سعره إلى 2499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 13 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 629 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 729 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأسبوعية