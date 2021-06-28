شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 55%

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عروض مكتبة جرير في السعودية، تعتبر مكتبة جرير في السعودية من المتاجر التي لا مثيل لها حيث أنها تقدم دائماً عروضاً تصل إلى ٣٠% و٥٠% على كافة المنتجات المختلفة والتي منها الهواتف الذكية كهاتف سامسونج وموتورولا وشاومي وريلمي وايفون وغير ذلك من أنواع الهواتف، بالإضافة إلى أن الهواتف المقدمة من مكتبة جرير تقدم مع ضمانات لزيادة ثقة العملاء في المتجر وإليكم في هذا المقال تخفيضات مكتبة جرير في السعودية. عروض جرير الأسبوعية أقوى خصومات مكتبة جرير في السعودية: عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ ألترا بسعة حجم “١٢٨جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى ٤٢٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥١٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ ألتراس بسعة حجم “٢٥٦ جيجا بايت” باللون الفضي وصل سعره إلى ٤٦٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٣٩٩ ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ ألترا بسعة حجم “٢٥٦ جيجا بايت” باللون الأسود فانتوم إلى ٤٦٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٣٩٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم عروض جرير اليوم تنزيلات جرير السعودية على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد ٢ بسعة حجم “٢٥٦ جيجا بايت” باللون الأسود الجيل الخامس، وصل سعره إلى ٦١٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧٩٩٩ ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد ٢ بسعة حجم “٢٥٦ جيجا بايت” باللون البرونزي إلى ٦١٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧٩٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ ألترا بسعة حجم “١٢٨ جيجا بايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى ٣٢٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٠٣٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ بسعة حجم “١٢٨ جيجا بايت” وصل سعره إلى ٣٧٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 55% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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