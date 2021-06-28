تراند الفن: بعد تهديده بالقتل.. موراتا يسجل هدفًا ذهبيًا في مرمى كرواتيا بـ”يورو 2020″

شهدت مباراة كرواتيا وإسبانيا المقامة حاليا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا 2020، تسجيل الإسباني ألفارو موراتا هدف ذهبي في الدقيقة 100 من عمر اللقاء.

وبينما اتجهت المباراة إلى الوقت الإضافي بعد التعادل بين المنتخبين بثلاثة أهداف لكل منهما، سجل موراتا الهدف الرابع في الشوط الإضافي الأول.

ووفقا للتقارير الصحفية، ‏موراتا قال إنه تلقى تهديدات بالقتل له على سوء مستواه، وهو الآن يسكت أفواه الحاقدين ويسجل هدفا ذهبيا.

‏وسجل ألفارو موراتا هدفه الخامس في بطولة أوروبا ليصبح بذلك أفضل هدافي إسبانيا في المسابقة إلى جانب فرناندو توريس.

‏وعادل ألفارو موراتا، فرناندو توريس باعتباره اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ إسبانيا بالكامل في المرحلة النهائية من كأس أوروبا برصيد 5 أهداف.