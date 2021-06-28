تراند الفن: مصرع طفل غرقًا بحمام السباحة أثناء التدريب بالمنيا

لقي طفل مصرعه غرقًا بحمام السباحة، اليوم الاثنين، أثناء التدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بندر ملوي، يفيد بمصرع طفل أثناء تدريبه بحمام السباحة الخاص بمركز شباب ناصر ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الطفل محمد أشرف فرغل، يبلغ من العمر 16 عامًا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.