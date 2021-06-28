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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : أعربت مواطنة كويتية عن غضبها من قيام بعض الأشخاص بتصوير حادثة مقتل رجل الأمن الذي قتل غدرًا على يد مقيم سوري، اليوم الاثنين.
وقالت المواطنة في تصريحات لبرنامج “ترند الكويت”: “للأمانة أول ما سمعت بكيت، شنو قاعد يصير بالديرة، شنو قاعد يصير بالكويت، بدل انا أوقف أصور، أوقف أساعد صديقي، أوقف استنجد”.
وتابعت: “انا اليوم نزلت في سنابي، لو انا كنت موجودة، ما كنت راح أسكت على الوضع هذا، كنت راح أفدي بروحي، بس لأني أنقذ الشخص هذا، حماة الوطن”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطنة كويتية عن مقتل رجل الأمن: “بكيت أول ما سمعت.. شنو قاعد يصير بالديرة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.