تراند الفن: سبب غريب.. مدرسة بريطانية تطرد طالبة وتمنعها من الدروس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - قالت ليا سكوت والدة بايج برادويل، 15 عامًا، التي تدرس في مدرسة Rushcliffe، إن المدرسة دائمًا ما تقوم بمُعاقبة ابنتها بسبب أن سروالها لا يلامس حذاءها، وبالتالي يظهر الكثير من كاحلها، وفقًا لما جاء بصحيفة the sun.

ووصفت سكوت سياسة الزي المدرسي بأنها غير عادلة، حيث إن ابنتها مُنعت من حضور الدروس بناءً على طلب المعلمين، الذين اشتكوا من سروالها القصير.

وأضافت ليا، أن موقف المدرسة بالنسبة إليها غريب جدًا، حيث يمكن لابنتها ارتداء تنورة، لكن ليس بنطالًا قصيرًا.

وأوضحت الأم أن شراء الزي الرسمي طوال الوقت أمر مُكلف جدًا بالنسبة لها، خاصة أنها تعول طفلًا آخر.

جدير بالذكر أن لائحة المدرسة تشترط ضرورة ارتداء سروال عادي، يُغطي منطقة الكاحل والجورب، ويجب أن يلمس الجزء العلوي من الحذاء.