تراند الفن: بتهمة الغش التجاري .. التشهير بمؤسسة “سميرة هادي” في مكة والكشف عن العقوبات الصادرة بحقها!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : شهَّرت وزارة التجارة بمؤسسة “سميرة محمد حسن هادي” سعودية الجنسية والمتخصصة في تجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية (15 عبوة حليب مكثف). ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

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