تراند الفن: إيمان الحصري تستعد للسفر للخارج وتقاضي الطبيب الجراح المتسبب في الكارثة الطبية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 10:10 مساءً - قالت مصادر مقربة إيمان الحصري، بأنها تستعد للسفر قريبا إلى خارج مصر، وذلك لاستكمال رحلة علاجها بعد تدهور حالتها الصحية مؤخرًا جراء إجراء حراجة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” بأن إيمان الحصري ستجري عملية جراحية دقيقة، كما تستعد العائلة لمقاضاة الطبيب الجراح “م.غ” الذي تسبب في الكارثة الطبية منذ البداية الأمر، والذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى.

وفي وقت سابق أعلنت أسرتها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث إنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتجت عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى».

حالة إيمان الحصري الصحية

وسبق تدهورت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، مجددا عقب إجراء الأطباء عملية جراحية فجر اليوم، لم يكتب لها الشفاء المأمول، الذي كان الرهان عليه طوال الأيام الماضية، وذلك وفق ما أعلنه أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج.

وحسب مصدر طبي، في تصريحاته لـ “القاهرة 24″، فإنه من الواضح أنَّ الحالة الصحية المتدهورة الآن باتت تستدعي ضرورة السفر للعلاج في الخارج بأسرع وقت خشية استمرار تدهور حالتها، خاصة أنَّها تعاني من مشاكل صحية جمة، كما نناشد الأصدقاء والمحبين استمرار الدعاء من أجل نجاح المحاولات الطبية الحثيثة لاستقرار الحالة الصحية لإيمان الحصري.