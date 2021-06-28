نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم والتي تعد من افضل العروض حيث تقدم افضل المنتجات والأدوات المنزلية والكهربائية بتخفيضات كبيره للغايه حيث تصل الي 50% كي يستفيد جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية من الاستفادة من تلك المنتجات والسلع الغذائية كالفواكه والخضروات الطازجة وجميع أنواع المعلبات الغذائية البقوليات والمكسرات بمختلف أنواعها حيث يستمر هذا العرض حتي نهاية هذا اليوم فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية الهامة التي يحتاجها كل بيت بالإضافة إلي جميع المستلزمات الغذائية من فواكه كالعنب والبرتقال والتفاح والبطيخ و المانجو و الخضروات الطازجة أيضا كالخيار و البصل و البطاطس و المكسرات المشكلة والبقوليات كالعدس والفاصوليا وجميع أنواع المنظفات و مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء و الرجال أيضا وجميع ما يحتاجه الأطفال من أدوات ومستلزمات أيضا.

مجله عروض بنده الثلاثاء

تضم عروض بنده اليوم جميع الفواكه الطازجه حيث تقدم جميع انواع المشمش الاردني بسعر 7.95 ريال سعودي فقط و الخوخ الأردني بسعر 7.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي العنب الأبيض و العنب الأحمر بسعر 4.95 ريال سعودي و القرفة المطحونة بسعر 24.95 ريال سعودي و و حليب عضوي كامل الدسم بسعر 9.95 ريال سعودي و و خلاط و معصره كهربائيه لعمل العصائر بسعر 139 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض بنده جمع انواع المشروبات والعصائر الطبيعيه حيث تقدم عصير المراعي بسعر 13.95 ريال سعودي و و شربات شعير موسي بسعر 25.95 ريال سعودي ومياه دالا بسعر 14.95 ريال سعودي و بي كولا وشويبس و الفول السوداني و جوز بالقشر بسعر 24.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي جميع انواع اللحوم و الاسماك حيث تقدم اللحم المفروم و البرجر والكفته البرازيلي وجميع انواع الزيوت التي تستخدم في الطهي.

كانت هذه عروض بنده اليوم والتي قدمناها لكم من خلال مجله العروض كي تتعرفوا علي جميع المنتجات المتواجده في هذا العرض وكي تستفيدوا من تلك الخصومات الكبيره المقدمه في جميع متاجر واسواق بنده وهايبر بنده في جميع المدن مكه والرياض وجده في المملكه العربيه السعوديه والذي ينتهي هذا العرض اليوم فسارعوا في الحصول علي المنتجات قبل نفاذ الكميه وانتهاء هذا العرض.