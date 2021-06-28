تراند الفن: كارتيرون: الفوز على المقاصة سيضع الأهلي تحت الضغط

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفوز على مصر المقاصة وابتعاد الفريق بـ 20 نقطة عن الأهلي سيضع الأخير تحت الضغط خلال المباريات المقبلة في الدوري الممتاز.

وأضاف كاريترون بعد المباراة: “راض عن الشوط الأول وغير راض عن الثاني وكنت أتمنى أن نسجل هدفا ثانيا، والمقاصة فريق قوي ومواجهته مباراتين متتاليتين أمر صعب فنيا”.

وعن غياب يوسف أوباما وإمام عاشور عن مواجهة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة، أكد كارتيرون أنه سيحاول توفير البديل، مشددًا على أن الغزل فريق صعب وفاز في لقاء الدور الأول.

واختتم كارتيرون تصريحاته: “سنبدأ التحضير جيدا للمباراة المقبلة أمام المحلة لزيادة فارق النقاط مع المنافسين في الدوري”.

وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين، باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة ال27 من الدوري الممتاز.

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