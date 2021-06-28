فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
شكل العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، لجانًا من رئاسة مركز المدينة والقري بالاشتراك مع ممثلي إدارات كهربا ء غرب، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرنة، بشأن تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.
واستمرت اللجنة لليوم الثاني على التوالي في إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لعدد 31 كولدير التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي وتم تسليمها لأصحابها.
وفي السياق نفسه، تقدم عدد من الأهالي بطلبات لتركيب كولديرات التي تم رفعها دون رسوم ووافقت اللجنة المختصة بالتركيب على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.
وفي سياق متصل، تفقد العميد علاء عبد الجابر أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” الجاري تنفيذها بقرية القبلي قامولا، ومتابعة أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لليوم الثاني على التوالي.. إزالة الوصلات الكهربائية المخالفة لـ31 كولدير غرب الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.