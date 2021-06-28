تراند الفن: زلاتكو داليتش يعلق على هزيمة كرواتيا أمام إسبانيا في يورو 2020

علق زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، على هزيمة فريقه أمام إسبانيا في دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال زلاتكو في تصريحات صحفية بعد المباراة: “فقدان لاعب رئيسي واحد سيكون خسارة كبيرة لفريقنا، ونحنُ فقدنا اثنين هما لوفرين وبيريشيتش، لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، لكننا لم نفعل”.

وأضاف: “لقد لعبنا بشكل جيد فعلنا كل ما في وسعنا، عدلنا النتيجة إلى 3-3، وكانت لدينا بعض الفرص، لكننا لم نتمكن من الفوز في النهاية، كان هدفنا هو وصلنا إلى مرحلة خروج المغلوب، لقد فعلنا ذلك، ولكن بعد ذلك واجهنا فريقًا قويًا اسمه إسبانيا”.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على نظيره منتخب سويسرا بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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