تراند الفن: تخليدًا لذكراه وبطولته.. إطلاق اسم الشهيد العميد خالد العريان على مدرج بكلية آداب دمنهور

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، وبحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، إطلاق اسم الشهيد العميد خالد العريان، -ابن مدينة دمنهور، والذي أُستشهد برصاص الغدر والإرهاب بالشيخ زويد بشمال سيناء- على أحد مدرجات كلية الآداب بالجامعة تخليدا لذكراه وبطولته.

كما كرم محافظ البحيرة ورئيس الجامعة، أفضل عامل وطالب وموظف وعضو هيئة تدريس التزاما واجتهادا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاجتهاد والابتكار في التوعية بخطورة الفيروس والوقاية منه، وهم: أفضل عامل جمعة عبد الونيس دياب، الطالب مكي علي مكي، الموظف تامر سمير عبد الرؤوف، عضو هيئة التدريس، والدكتور محمود حلمي غزلان، بالإضافة إلى كلية التربية للطفولة المبكرة كأفضل كلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم تكريم الطالب المثالي على مستوى الجامعة وهم: بسنت عبد المولى، محمد عبد الدايم رجب، محمد مبروك، رنا بلال.

واستهل مجلس جامعة دمنهور اليوم جلسته بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبرئاسة الدكتور عبيد صالح، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وهدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه حكم مصر للعبور من براثن الإرهاب والفكر المتطرف إلى البناء والتنمية، واستعادة مصر لمكانتها محليا وعربيا وإفريقيا ودوليا.

وناقش مجلس الجامعة جدول أعماله والموضوعات المطروحة ومنها موضوعات مجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا والبحوث وموضوعات اللجان الطبية بكليات الجامعة، وكذا مناقشة الخطابات والموضوعات العامة بكليات الآداب والتجارة والزراعة والعلوم والطب البيطري والتربية النوعية، وكذا موضوعات الدراسات العليا شئون هيئة التدريس.