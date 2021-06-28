فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - حذّر الدكتور أنتوني فوسي، رئيس المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الولايات المتحدة الأمريكية، من تفشي سلالة دلتا الهندية، مشيرًا إلى أن هناك شهرًا واحدًا أمام الدولة لمنع السلالة من الانتشار والهيمنة.
وكتب عالِم الأوبئة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أمام الولايات المتحدة شهر واحد فقط للعمل، قبل أن تُصبح سلالة دلتا مُهيمنة داخل الولايات المتحدة مهيمنة.. شهر واحد للتطعيم بالكامل، وإلا”.
وأضاف فوسي، خلال مؤتمر صحفي: “لكن من المحتمل أن يكون لدينا وقت أقل من ذلك إذا لم يتحرك مركز السيطرة على الأمراض قريبًا”، مشيرًا إلى أن سلالة دلتا الهندية تشكل التهديد الأكبر الذي يقف عائقًا أمام البلاد في القضاء على فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن السلالة كانت بلا شك أكثر قابلية للانتقال من مُتغيرات فيروس كورونا الشائعة الأخرى.
ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تلقى 54% فقط من البالغين الجرعة الأولى، بينما حصل ما يزيد قليلًا عن 46% على الجرعتين معًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عالِم أوبئة: أمام أمريكا شهر واحد لمنع سلالة دلتا من التفشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.