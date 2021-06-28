تراند الفن: فيديو صادم لتونسي يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام المستشفى طلباً لجرعة أكسجين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لمواطن تونسي مصابًا بفيروس كورونا وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى ابن الجزار بالقيروان؛ بسبب النقص الحاد في الأكسجين، بحسب العربية نت. وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى، واصفة الموقف بأنه «كارثي». وأعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، تسجيل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في تونس منذ بداية انتشار الجائحةفي مارس 2020.

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