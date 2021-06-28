تراند الفن: آخر حالة مصابة بكورونا في سوهاج: “كنت بتعامل زي الوزير.. وربنا يخلي السيسي” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أعلن مستشفى سوهاج التعليمي، اليوم خروج آخر مصاب بفيروس كورونا، من قسم العزل بالمستشفى، ويبلغ من العمر 64 عامًا، بعد أن أتم مرحلة الشفاء بالكامل.

وأكدت إدارة المستشفى أن المريض يُدعى جمال الدرملي محمدين، 64 عامًا، موظف بالمعاش، يقيم ناحية قرية أولاد عزاز، مركز سوهاج، وقد تماثل للشفاء، وتم التصريح له بالخروج.

وأوضحت الإدارة أن المستشفى لا يوجد به أي حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن المذكور هو آخر مصاب بفيروس كورونا، وكان مُحتجزًا بقسم العزل داخل المستشفى.

من جانبه، قدّم “عم جمال” الشُكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، على ما قدموه له من رعاية طبية خلال فترة تواجده، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية في مصر، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: “ماكنتش متوقع إني ألاقي مستشفى فيها هذه الإمكانيات، إحنا فعلًا بقينا زي دول أوروبا، وأقدر أتباهى وأقول إن عندنا في سوهاج مستشفى بكل الإمكانيات دي”.

واختتم “عم جمال” قائلًا: “أنا في المستشفى كنت بتعامل زي الوزير.. ربنا يحرس مصر، ويحرس رئيس الجمهورية، تحيا مصر”.