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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص قيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض، وذلك التباهي به ونشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو شخص يحمل سلاح رشاش ويخرج من نافذة سيارة ويقوم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.
وتداول مغردون الفيديو وعلقوا عليه فقال أحدهم : “إن شاء الله قريباً تم القبض لأجل أن يحاسب”، فيما قال آخر : “يالشيله تجيب الصداع قسم بالله !” وقال ثالث : “قريباً نسمع خبر تم القبض”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: “مهايطي” يتباهى بإطلاق النار من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.