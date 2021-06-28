تراند الفن: إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار من طرف واحد ودون شروط بعد هزيمة الجيش في تيجراي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:10 مساءً - أعلنت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد وقف إطلاق النار من جانب واحد وغير مشروط، في إقليم تيجراي، بعدما تمكنت قوات جبهة تحرير تيجراي من السيطرة على مدينة ميكلي عاصمة الإقليم.

وكانت قيادة قوات جبهة تحرير تيجراي أعلنت سيطرتها على مدينة ميكلي، عاصمة الإقليم، وإخراج الإدارة المُؤقتة المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، عقب صراع استمر 8 أشهر في الإقليم.

وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، طالبت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد بوقف إطلاق النار في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، عقب سقوط عاصمته في أيدي قيادة جبهة تحرير تيجراي.

وأضافت الحكومة الإثيوبية في بيان لها: “الحكومة علمت أن الإدارة المُؤقتة لتيجراي غادرت ميكيلي، عاصمة الإقليم، حيث يُقاتل الجيش منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، بعدما تمكن قوات جبهة التحرير والقوات الموالية لها من السيطرة عليها”.