تراند الفن: قرار جديد في قضية اتهام ريهام سعيد بالتنمر على حسن شاكوش

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏31 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

قررت محكمة جنح الجيزة إحالة نظر الدعوى المقامة من المطرب حسن شاكوش ضد الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة التنمر، لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي. وتنظر محكمة جنح بولاق الدكرور، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الإعلامية ريهام سعيد، يتهم فيها مطرب المهرجات “حسن شاكوش” بالسب والقذف. وذكرت الدعوى قيام المطرب حسن شاكوش ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم ريهام سعيد، ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعة العائلات.

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