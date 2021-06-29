تراند الفن: إذا كنت تعاني من تساقط الشعر .. عليك بتناول هذه الأطعمة !

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : إذا كنت تعاني من تساقط الشعر الذي لا يبدو أنه مرتبط بأي سبب آخر، فقد يكون السبب هو أنك تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية.

وبالاعتماد على العناصر الغذائية التي تحتاجها أكثر، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في حل هذه المشكلة، بحسب سبوتنيك نقلاً عن موقع verywellfit.

إليك بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي قد تساعد في الحفاظ على صحة شعرك ونموه:

البيض

يحتوي البيض على كل من البيوتين والزنك اللازمين لنمو شعر صحي، وهو غذاء كبير بحجم صغير، كذلك فالبيض غني بالبروتين وهو عامل مهم أيضا لنمو الشعر.

الخضروات الورقية

تشمل هذه الفئة من الخضار: السبانخ والكرنب والجرجير والسلق والقرنبيط، يمكن أن تساعد الخضروات الورقية في منع تساقط الشعر لأنها تحتوي على فيتامين د والحديد وشكل من فيتامين ب يسمى حمض الفوليك.

الأسماك الزيتية (الدهنية)

تحتوي على الفيتامينات “ب” و “د”، ويمكن أن تساعد الأسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة في منع تساقط الشعر. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طعم السمك، فإن مكمل زيت السمك هو خيار أكثر قبولا.

بذور الشيا

غنية بالبروتين والألياف ، وتحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تسهم في نمو الشعر.

الأفوكادو

بالإضافة إلى محتواها من فيتامين هـ، تحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر.

وتحتوي حبة أفوكادو واحدة على حوالي 20% من الحصة اليومية الموصى بها لفيتامين هـ وتوفر كلا من حمض الفوليك وفيتامين سي.

المحار

يشتهر المحار بكمية الزنك التي يحتويها، ويحتوي أيضا على الكثير من البروتين، إلى جانب الحديد وفيتامين ب 12.

نظرا لأن الكثير من الزنك يمكن أن يسبب أيضا مشاكل في تساقط الشعر، فإن الحصول على الزنك من مصادر الغذاء الكاملة يعد طريقة آمنة لضمان حصولك على الكمية المناسبة من هذا المعدن.

اللوز

تجعل زبدة اللوز الحصول على ما يكفي من اللوز في نظامك الغذائي مهمة سهلة. اللوز مفيد في منع وعلاج تساقط الشعر لاحتوائه على فيتامين هـ وفيتامين ب والزنك.

الفلفل الأحمر

عندما يتعلق الأمر بفيتامين سي، يفكر معظم الناس في الحمضيات. ومع ذلك، فإن جميع أنواع الفلفل غنية جدا بفيتامين سي، والفلفل الأحمر خاصة يحتوي على نسبة عالية من هذا العنصر الغذائي، كما أنه يوفر فيتامين ب 6 وفيتامين أ.

الجمبري

يحتوي الجمبري أو الروبيان على عناصر غذائية تعزز نمو الشعر، بالإضافة إلى الكثير من البروتينات، ويحتوي على الحديد والزنك وفيتامين د وفيتامين ب.

الفاصوليا

غير مكلفة ومليئة بالبروتين والألياف، والفاصوليا تقدم الزنك والحديد وفيتامينات ب المتعددة. نقعها مسبقا يجعل تناولها أسهل، لأن ذلك يمكن أن يحسن من قابليتها للهضم.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء كلحم البقر غنية جدا بالحديد والبروتين. تحتوي الحصة الواحدة من شريحة لحم الضلع على أكثر من 23 غراما من البروتين وحوالي 1/5 جرام من الحديد، جنبا إلى جنب مع الزنك الصحي للشعر والعديد من فيتامينات ب.