فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن المشكلة في الميراث هو تطبيق القوانين وآليات التنفيذ، مشيرة إلى أن أطراف الميراث متعددة كإعلام الوراثة الذي ينتهي في بعض الحالات بالتزوير لكي يبيع الأخوات الأرض، كما أن هناك 3 مستويات في التجريم بقانون المواريث.
وأضافت “أبو القمصان”، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، الذي يُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنه يجب أن يكون حصر جميع أوراق الميراث في جهة واحدة، مؤكدة أنه حال عدم وجود أوراق بخصوص تقسيم الميراث والتركة يجب التوجه للمحكمة بتصريح لاستخراج الأوراق، كما أن الامتناع عن تسليم الأوراق في الميراث جنحة.
وأشارت إلى أن سحب الفلوس بعد الوفاة يعد جناية بالتدليس على البنك، حيث إن أي وكالة بالإدارة تنتهي بعد الوفاة وينتهي التعامل على أي عقار أو أموال، منوهة بأن هذا يعد تزويرًا، مؤكدة أن مادة تجريم عدم تسليم الميراث كانت جيدة في التطبيق خلال أول سنتين، إلا أنه بعد زيادة عدد القضايا أصبح هناك الكثير من الخطوات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نهاد أبو القمصان تؤكد ضرورة حصر جميع أوراق الميراث في جهة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.