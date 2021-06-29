تراند الفن: يورو 2020.. مبابي يخذل فرنسا ويمنح سويسرا بطاقة التأهل لدور الثمانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - حسم منتخب سويسرا فوزه على نظيره فرنسا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة فرنسا ضد سويسرا بالتعادل الإيجابي، بثلاثة أهداف لكل منتخب لتدخل المباراة إلى الوقت الإضافي.

وسجل أهداف فرنسا الثلاثة كل من كريم بنزيما في الدقيقة 57 و59 وبوجبا في الدقيقة 75، بينما جاءت أهداف سويسرا الثلاثة عن طريق هاريس سيفروفيتش في الدقيقة 15 و81 وغافرانوفيتش في الدقيقة 89.

وحاول كلا المنتخبين طوال الأشواط الإضافية تهديد مرمى بعضهما البعض بحثا عن تسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وتمكن منتخب سويسرا من تسجيل خمسة ركلات ترجيح مقابل أربعة ركلات لفرنسا، لتحسم فوزها بالمباراة وتأهلها.

وبهذه النتيجة يحسم منتخب سويسرا، تأهله لدور الثمانية من بطولة يورو 2020، بينما يودع منتخب فرنسا البطولة.