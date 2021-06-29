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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد – رويترز : أعلن متحدث عسكري أمريكي أن “القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية”.
وذكر الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في تغريدة عبر “تويتر” أن “الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي”، مشيرا إلى أنه “يجري حاليا تقييم الأضرار”.
ولم يتطرق مارتو إلى الجهة المتوقع أن تكون قد نفذت الهجوم.
وتعرضت قاعدة للجيش الأمريكي في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصادر أهلية في دير الزور قولها إنه تم “استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجيش الأمريكي يعلن عن تعرض قواته في سوريا لهجوم صاروخي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.