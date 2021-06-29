فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
التقت أميرة فهمي، سفيرة مصر في أوزبكستان، وزير الثقافة نزاربيكوف أحمدوفيتش، حيث استهدف اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي مع دولة أوزبكستان.
وأشادت السفيرة المصرية، خلال اللقاء، بقرار رئيس أوزبكستان، استئناف عقد مهرجان طشقند السينمائي الدولي المُسمى بمهرجان “لؤلؤة طريق الحرير”، بشكل سنوي بدءًا من العام الحالي، منوهة بأن مصر اعتادت المشاركة به وسبق أن حصدت عدة جوائز متنوعة في التمثيل والإخراج، مُعربة عن تطلعها للعمل مع إدارة المهرجان لبحث ترتيبات المشاركة المصرية.
من جانبه، أبدى وزير الثقافة تطلعه لمشاركة مصر في المنتدى الثقافي الدولي المعنون “آسيا الوسطى على مفترق طرق الحضارات” الذي ستستضيفه مدينة خيوة الأوزبكية في سبتمبر القادم تحت رعاية الرئيس شوكت ميرضياييف، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وبهدف الترويج للتاريخ والتراث الثقافي المشترك لآسيا الوسطى، كجزء من برنامج “طرق الحرير” التابع لليونسكو.
وتناول اللقاء أيضًا تبادل وجهات النظر بشأن الإعداد للاحتفال بمرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية بهذه المناسبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السفيرة المصرية في طشقند تبحث مع وزير الثقافة تعزيز التعاون المُشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.