فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 43 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
حرص الحسيني سمير، نجم نادي الزمالك السابق لكرة السلة، على توجيه التهنئة للاعبي فريق القلعة البيضاء، عقب تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن مُنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.
وأعرب الحسيني سمير عن سعادته البالغة بحصد البطولة التي أسعدت جميع مشجعي الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن ألعاب الصالات دائمًا مصدر سعادة للجمهور الأبيض.
ووجه نجم الزمالك السابق التهنئة للجنة المكلفة بإدارة النادي، والشكر للجهاز الفني للفريق الأبيض على المجهود الكبير مع اللاعبين منذ البداية حتى حصد البطولة.
ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرًا في رواندا تحت رعاية NBA.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحسيني سمير: أبطال السلة مصدر دائم لسعادة جماهير الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.