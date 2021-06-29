تراند الفن: متحف المركبات الملكية يعرض “سرج أطفال” مصنوعًا من الجلد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - يعرض متحف المركبات الملكية ببولاق مجموعة من المقتنيات الأثرية الفريدة من نوعها، ومنها قطعة “سرج أطفال” ومعروضة بقاعة الحصان بمتحف المركبات الملكية.

والقطعة عبارة عن سرج صغير الحجم مصنوع من الجلد مغطى بقطيفة كحلي، وله 2 قشاط خلفي المسند، وكان يوضع على ظهر الحصان الصغير، وكانت القطعة مخصصة للملك فاروق في سنين عمره الأولى وحينها كان يحمل لقب “أمير الصعيد” أثناء التدريب وتعليم ركوب الخيل، ويمتاز هذا السرج بوجود ختم الصانع.

“سرج أطفال” بمتحف المركبات الملكية

ويضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع التي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها، وهي مهداة من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869م، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب الذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

جدير بالذكر أن هناك عددًا قليلًا من المتاحف المتخصصة في عرض هذا النوع من المركبات الملكية في بعض الدول الأوربية مثل: النمسا وفرنسا وروسيا وإنجلترا.