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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 صباحاً - يعرض متحف المركبات الملكية ببولاق مجموعة من المقتنيات الأثرية الفريدة من نوعها، ومنها قطعة “سرج أطفال” ومعروضة بقاعة الحصان بمتحف المركبات الملكية.
والقطعة عبارة عن سرج صغير الحجم مصنوع من الجلد مغطى بقطيفة كحلي، وله 2 قشاط خلفي المسند، وكان يوضع على ظهر الحصان الصغير، وكانت القطعة مخصصة للملك فاروق في سنين عمره الأولى وحينها كان يحمل لقب “أمير الصعيد” أثناء التدريب وتعليم ركوب الخيل، ويمتاز هذا السرج بوجود ختم الصانع.
ويضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع التي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها، وهي مهداة من الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869م، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.
كما يضم مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب الذين ترتبط وظائفهم بالعربات، فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.
جدير بالذكر أن هناك عددًا قليلًا من المتاحف المتخصصة في عرض هذا النوع من المركبات الملكية في بعض الدول الأوربية مثل: النمسا وفرنسا وروسيا وإنجلترا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متحف المركبات الملكية يعرض “سرج أطفال” مصنوعًا من الجلد (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.