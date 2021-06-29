نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أروع التهاني والتبريكات لعيد الأضحى ٢٠٢١ مسجات تهنئة للعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أروع التهاني والتبريكات لعيد الأضحى ٢٠٢١ ينتظر الكثير من الناس هذا اليوم بفارغ الصبر لأن في هذا اليوم يتجدد الفرح في قلوب كل المسلمين، حيث انه في يوم العيد يفرح الكبير والصغير ويسبق هذا اليوم وقفة عرفات، وفيها يقوم الحجاج بوقف في عرفات ويقومون بتكبير الله وحمده وشكره والثناء عليه كما ينصح علماء المسلمين بالاكثار من الدعاء في هذا اليوم، يبدا هذا اليوم بصلاة العيد وتبدا الصلاة حين تشرق الشمس ويمكن أن تظل الي ما يقارب ثلث الساعة بعد شروق الشمس وأكدوا علماء المسلمين انه لا يجوز الصلاة بعد مضي المدة حيث شرع الله تعالى للمسلمين جميعا أن لا يتم صلاة للسنة بعد أو قبل صلاة العيد ثم يقوم المسلمون بعد ذلك بذبح الأضحية ويتم تقسيم هذه الأضحية إلى ٣ أقسام بحيث يكون هناك جزء للشخص المسئول عن ذبح الأضحية وجزء يوزع على المحتاجين وجزء آخر للفقراء والمساكين وكل شخص محتاج.

أروع التهاني والتبريكات لعيد الأضحى ٢٠٢١

أصدقائي انتم الخير والسعادة بالنسبة لي وإذا تمنيت من الله شيء سيكون أن يديمكم إلى حياتي للأبد.

تمر السنين والأيام ويبقى حبي لكم لا يضاهيه شيء في الوجود، اتمنى من الله أن يديم عليكم الفرح والسعادة عيد مبارك لكم أحبائي.

كل عام وأنت بخير يا صديقي وعيد أضحى مبارك علينا جميعا فاليوم هو يوم جميل وسعيد للغاية وذلك بوجودك فيه.

الأعياد والمناسبات لا يكون لها قيمة بدون وجود من نحب إلى جانبنا لذلك اتمنى من الله أن يديمكم في حياتي إلى الأبد.

ما هى شروط الأضحية

هناك عدة شروط الأضحية يلزم جدا الالتزام به لأن وجود هذه الشروط أمر ضروري :

يجب أن تكون الأضحية سليمة البدن.

ويلزم جيدا ان لا يكون بها أي عيوب على سبيل المثال الا تحمل في بطنها جنين ويمنع أن تكون عوراء.

ويمنع أيضا أن تكو هزيلة البنية.

ويلزم الابتعاد عن الأضحية الكبيرةفي السن وغيرها.

اول أيام عيد الأضحى 2021

ياتي اول ايام عيد الأضحى فليكا يوم 20 يوليو 2021 الموافق 10 ذي الحجه 1442 فيكون اليوم الثاني من ايام العيد هو نفس اليوم الاول ويكون من ايام التشريق كما أنه يطلق عليه يوم القر وتم تسميته بهذا اليوم لأن في مثل هذا اليوم يقوم الحجاج بارتياح بسبب تعب يوم عرفه وأيضا يوم النحر.

أما عن تفاصيل اليوم الثاني من أيام التشريق

يعرف بأنه يوم النفر الأول وتم تسميته بهذا الاسم لأن الحجاج يقومون فيه بالانتهاء من رمى الجمرات ويقومون بالتحرك إلى مكة حيث أكد على ذلك قوله تعالي “فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ”.