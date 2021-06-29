نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم والتي ينتظرها جميع المواطنين حيث تعد واحده من اهم وافضل العروض في المملكة الغربية السعودية حيث تقدم جميع ما يحتاجه المواطنين من منتجات وسلع غذائية كالفواكه و الخضروات الطازجة و جميع أنواع البقوليات واللحوم والأسماك كما تحتوي أيضا علي جميع الأجهزة المنزلية و الأدوات الكهربائية بخصومات كبيره للغايه حي تصل هذه التخفيضات إلى نصف السعر حيث ينتهي هذا العرض اليوم الثلاثاء فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء العرض.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع أنواع الخضروات كالخيار و البطاطس و البصل و الباذنجان وجميع انواع الفواكه كالتفاح و الموز والبرتقال والتين و المشمش و البطيخ و المكسرات المشكلة كالكاجو و الفول السوداني والبقوليات بمختلف أنواعها و اللحوم والأسماك الطازجة كل ذالك تقدمه عروض هايبر بنده في جميع متاجرها بخصومات تصل إلى 50% كي يستفيد جميع المواطنين من هذا العرض المميز للغايه.

مجله عروض هايبر بنده

تحتوي عروض هايبر بنده علي لحم التونا و الزيت النباتي و المكرونه الايطاليانو بسعر 9.95 ريال سعودي و صدور الدجاج بسعر 22ز95 ريال سعودي و معجون الطماطم و الشوكلاته و الحليب كامل الدسم نيدوا للاطفال بسعر 57.95 ريال سعودي كما تضم جميع انواع الجبن و الالبان حيث تقدم جبن فيتا بسعر 11.95 ريال سعودي و الجبن البراميلي و الجبن الشيدر و لبنه المراعي و الجبن الرومي و الزيتون الاخضر و المخلل المشكل بخصومات كبيره للغايه.

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع المكسرات و البقوليات حيث تقدم لعملائها جوز امريكي بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو و الزبيب الذهبي بسعر 16ز95 ريال سعودي و المكسرات المالحه بسعر 69.95 ريال سعودي و البن المحمص بسعر 34.95 ريال سعودي و جميع انواع البهارات ومن ضمنها الكمون المطحون بسعر 19.95 ريال سعودي فقط كل ذالك تقدمه في جميع متاجر واسواق بنده وهايبر بنده في جده والرياض وجميع المدن في المملكه لعربيه السعوديه.

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم والتي قدمناها لكم من خلال هذا المقال والي يحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية كي يتعرف عليها المواطنين ويستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة للغايه علي هذه المنتجات حيث ان هذا العرض ينتهي الثلاثاء فعليكم بالاستفادة من هذا العرض قبل انتهائه ونفاذ الكميه المحددة في جميع الأسواق و المتاجر الخاصة ببنده وهايبر بنده.