نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم حيث أن هناك إقبال كبير جدا من المواطنين لمعرفه هذا العرض حيث يعد من افضل واهم العروض في المملكة العربية السعودية حيث يقدم افضل وأجود أنواع الأدوات المنزلية والكهربائية من شاشات وجوالات وجميع أنواع السلع الغذائية كالفواكه و الخضروات الطازجة وجميع أنواع البقوليات والمكسرات و المعلبات الغذائية كالتونه و الصلصة و الحلاوة الطحينية بخصومات كبيره جدا في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم في جميع الدن جده والرياض ومكه.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الفواكه حيث تحتوي علي الكمثري و الأناناس بسعر 7.95 ريال سعودي و العنب الأحمر 9.95 سعودي و التفاح بسعر 10ز95 ريال سعودي كما تقدم أيضأ أسواق عبد لله العثيم جميع أنواع التمر السكري وتمر النخيل و جميع انواع الخضروات كالبطاطس و الجزر والطماطم و و الفلفل الرومي كل ذالك بتخفيضات كبيره للغايه حيث تصل الي 50% علي جميع المنتجات.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع انواع اللحم بسعر 45.95 ريال سعودي و لحم الغنم و ومكعبات اللحم و جميع أنواع الدجاج وصدور الدجاج وكبد الدجاج ومفروم اللحم ومفروم الفراخ كما تحتوي علي علي جميع أنواع المعلبات كالتونه و زيت الزيتون و العسل الطبيعي و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و المانجو و الشمام بسعر 2.95 ريال سعودي و البرتقال بسعر 2.95 ريال سعودي فقط لجميع عملائها.

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع الجبن حيث تقدم الجبن الفريش بسعر 15.95 ريال سعودي و قشطه بسعر 11ز95 ريال سعودي و لانشون بسعر 17.95 ريال سعودي و جبن فيتا مصري بسعر 10.95 ريال سعودي و لبنه طازجه بسعر 20.59 ريال سعودي.

كانت هذه عروض العثيم اليوم والتي قدمناها لكم من خلال مجله عروض العثيم والتي تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية و الأدوات المنزلية كالمكيف الصحراوي و براد المياه و المروحة و حافظه الثلج والعديد من الأدوات المنزلية الأخري حيث ينتهي هذا العرض في جميع متاجر وأسواق عبدلله العيم الثلاثاء 29 يونيو فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل انتهاء هذا العرض.