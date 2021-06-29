فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
حرصت الفنانة فاطمة كشري، على توجيه الشكر لكل من ساعدها في محنتها التي تمر بها، إذ ان حالتها الصحية تدهورت منذ فترة، واضطرت للخضوع لعملية جراحية.
وقالت فاطمة كشري في تسجيل صوتي لـ “القاهرة 24”: “أشكر كل بني آدم، وأشكر الدنيا بحالها، ربنا يبارك في عمركم، وميدخلش في أجسامكم مرض، وأشكر السيد الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، والذى سمع ندائي، ونجدني من اللي أنا فيه”.
واستكملت: “أشكر الناس اللي دعت لي وأطمئن علي، واتصلوا بي وراضوني.. ربنا يراضيهم، ويبارك لهم، ويرزقهم الصحة، والسعادة، وكمان أشكر الناس اللي بتحقد عليا، والحمد لله إني لقيت حد منافس لي، أشكرهم”.
وأضافت: “أنا بطني أتشرطت، أنا مش عيانة في أيدي أو فمي يا جماعة، صورة الجرح مش سهلة، وبشكر كل الدكاترة الذين أجروا لي التحاليل من البداية للنهاية، ربنا يبارك في عمرهم، وأشكر مدير المستشفى على اهتمامه بي”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فاطمة كشري لـ “القاهرة 24”: “بشكر السيسي الرئيس الإنسان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.