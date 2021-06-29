تراند الفن: مبابي يعتذر بعد إضاعته لركلة الجزاء أمام سويسرا

اعتذر كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، عن إهداره لركلة الجزاء أمام منتخب سويسرا، حيث ودع الديوك بطولة اليورو، بعد الخسارة عن طريق ركلات الترجيح أمام سويسرا.

وأهدر مبابي ركلة الجزاء الوحيدة بين العشر ضربات، مما أطاح بمنتخب بلاده خارج اليورو من دور ثمن النهائي.

وكتب كيليان مبابي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من الصعب جدًا أن نقلب هذه الصَفحه، الحزن هائل بعد هذا الخروج، لم نتمكّن من الوصول إلى هدفنا”.

وتابع: “أنا آسف جدًا لتضييع ركلة الجزاء، أردت أن أساعد الفريق، ولكنني فشلت، والعثور على النوم سيكون صعبًا، وللأسف هذه مخاطر الرياضة التي أحبها كثيرًا”.