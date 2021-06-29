تراند الفن: تشاكا بعد التأهل أمام فرنسا: لقد كتبنا التاريخ هذه الليلة

عبر جرانيت تشاكا، لاعب منتخب سويسرا، عن سعادته البالغة بعد الصعود إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، والإطاحة بمنتخب فرنسا بطل العالم، والفوز عليه عن طريق ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال تشاكا في تصريحات صحفية: “‏لقد كتبنا تاريخ هذه الدولة الكروية، والآن لدينا إسبانيا في ربع النهائي، وسيكون الأمر صعبًا، لكننا نحلم الآن بتخطيهم”.

وتابع: “إنه لأمر مدهش للغاية، لقد صنعنا التاريخ الليلة، وكلنا فخورون جدًا بما يقدمه الفريق حاليا”.

وحصل تشاكا على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة منتخبي سويسرا وفرنسا في ثمن نهائي يورو 2020.