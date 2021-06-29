فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
عبر جرانيت تشاكا، لاعب منتخب سويسرا، عن سعادته البالغة بعد الصعود إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، والإطاحة بمنتخب فرنسا بطل العالم، والفوز عليه عن طريق ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.
وقال تشاكا في تصريحات صحفية: “لقد كتبنا تاريخ هذه الدولة الكروية، والآن لدينا إسبانيا في ربع النهائي، وسيكون الأمر صعبًا، لكننا نحلم الآن بتخطيهم”.
وتابع: “إنه لأمر مدهش للغاية، لقد صنعنا التاريخ الليلة، وكلنا فخورون جدًا بما يقدمه الفريق حاليا”.
وحصل تشاكا على جائزة أفضل لاعب خلال مباراة منتخبي سويسرا وفرنسا في ثمن نهائي يورو 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشاكا بعد التأهل أمام فرنسا: لقد كتبنا التاريخ هذه الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.